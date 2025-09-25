﻿
Війна

Усіх українських чоловіків віком від 25 до 60 років поставлять на військовий облік

Кабінет Міністрів за ініціативи Міністерства оборони спростив процедуру постановки та зняття українців із військового обліку.

Про це повідомило Міністерство оборони.

Так, зміни передбачають, що всі українські чоловіки віком від 25 до 60 років, які не перебували на військовому обліку без законних підстав, будуть поставлені на такий облік автоматично.

У Міноборони кажуть, що це зменшить кількість ручних операцій і потребу відвідувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Також автоматизованою буде процедура зняття з військового обліку українців, які досягли граничного віку перебування в запасі.

Крім того, керівники держорганів, органів місцевого самоврядування, підприємств та установ зобов’язані робити відповідні відмітки у списках персонального військового обліку протягом семи днів з моменту досягнення працівником граничного віку.

Зміни також передбачають, що хлопці, яким виповнилося 17 років, тепер зможуть стати на військовий облік дистанційно без відвідин ТЦК та без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). 

Зробити це можна буде через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста в застосунку «Резерв+».

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Міноборонивійськовий облікТЦКВЛКрезерв+
