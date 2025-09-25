Блекаут на ЗАЕС триває вже другий день поспіль

Вже другий день поспіль окупована росіянами Запорізька АЕС залишається без зовнішнього електроживлення, покладаючись лише на дизельні генератори.

Про це пише міністерка енергетики України Світлана Гринчук.

Група МАГАТЕ, що базується на ЗАЕС, підтвердила відключення від останньої зовнішньої лінії електропередачі 750 кВ. Після цього запрацювали всі доступні аварійні дизель-генератори.

Після останньої втрати живлення в липні окупаційне керівництво ЗАЕС запевнило МАГАТЕ, що поповнило баки для генераторів достатньою кількістю палива, щоб забезпечити роботу генераторів приблизно на 20 днів.

У МАГАТЕ зазначили, що ще розслідують причину втрати живлення. Глава Міненерго Гринчук заявила, що єдину лінію електропередачі, що живила ЗАЕС, було пошкоджено через черговий обстріл окупантів.

Тим часом окупанти стверджують, що територію біля ЗАЕС та пошкодженої лінії енергопостачання обстрілюють українські військові. Тому, мовляв, «терміни її відновлення спрогнозувати неможливо».

Нагадаємо, загалом це вже 10-й блекаут на ЗАЕС за часів окупації станції.

«Міжнародна спільнота має нарешті наважитися на рішучі дії — необхідно посилити тиск на росіян для якнайшвидшої демілітаризації та деокупації станції. Повернення ЗАЕС під повний і легітимний контроль України — єдиний шлях до відновлення ядерної безпеки в регіоні. Зволікання неприпустиме. Безпека найбільшої атомної станції Європи — це безпека всього світу», — заявила Гринчук.

Усі енергоблоки окупованої Запорізької АЕС перебувають у стані «холодного зупину» — це безпечний стан ядерного реактора, коли він заглушений за низького тиску та низької температури охолоджувальної води. Під час «холодного зупину» ядерний реактор не генерує електроенергії. Реактор може перебувати в такому стані нескінченно довго за умови під’єднання до енергоживлення.

ЗАЕС покладається на зовнішнє енергопостачання для цього, утім обстріли неодноразово призводили до обривів ліній електропередачі. У таких випадках починають працювати дизель-генератори, але вони розраховані на аварійні ситуації і мають обмежених запас пального.

Міністерство закордонних справ РФ заявило, що Москва не повертатиме Україні окупованої Запорізької АЕС та не передаватиме її під спільний міжнародний контроль. росіяни стверджують, що ЗАЕС — це тепер російський ядерний об’єкт, який перейшов під юрисдикцію москви в жовтні 2022 року після незаконного референдуму в Запорізькій області.