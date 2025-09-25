Рейтинг найтонших смартфонів 2025 року

2025 рік став роком надтонких смартфонів. Прагнення виробників до витонченого дизайну призвело до появи гаджетів із рекордно малою товщиною, не жертвуючи при цьому функціональністю. Як класичні моноблоки, так і інноваційні складані пристрої демонструють високу продуктивність, преміальний функціонал та тривалий час автономної роботи.

Apple, Samsung, OPPO та Tecno задали тон у цьому тренді, представивши пристрої, що поєднують елегантність і потужність.

Топ-5 найтонших та найцікавіших смартфонів 2025 року

Ми зібрали п'ятірку найяскравіших новинок, де тонкий корпус став однією з головних переваг.

1. iPhone Air (Apple) — Рекордсмен товщини

Абсолютним лідером цього року став iPhone Air від Apple із вражаючою товщиною всього 5,64 мм.

Дисплей: 6,5-дюймовий OLED Super Retina XDR з ProMotion до 120 Гц, пікова яскравість 3000 ніт та захист Ceramic Shield 2.

Продуктивність: Чіп A19 Pro (6-ядерний процесор, 5-ядерна графіка), нові Apple N1 (Wi-Fi 7, Bluetooth 6) та модем C1X.

Камери: Основна 48 МП + 12 МП телефото (2× зум), фронтальна 18 МП з Center Stage та 4K HDR.

Особливості: Кнопка «Дія», iOS 26, eSIM, автономність до 27 годин відео.

2. Samsung Galaxy S25 Edge (Samsung) — Потужність у витонченому корпусі

Samsung представила моноблок Galaxy S25 Edge товщиною лише 5,8 мм при вазі 163 г, який не поступився топовими характеристиками.

Дисплей: 6,7-дюймова QHD+ LTPO AMOLED (1–120 Гц) із захистом Gorilla Glass Ceramic 2.

Продуктивність: Розігнаний Snapdragon 8 Elite for Galaxy та ефективна випарна камера для охолодження.

Камери: Основна 200 МП, надширококутна 12 МП, фронтальна 12 МП (відео 4K).

Особливості: Захист IP68, Android 15 з One UI 7 та Galaxy AI, 7 років оновлень ПЗ.

3. Tecno Pova Slim 5G (Tecno) — Доступний і легкий

Tecno Pova Slim 5G став найтоншим у своєму ціновому сегменті з товщиною 5,95 мм та вагою 156 г (наразі доступний лише в Індії).

Дисплей: 6,78-дюймовий AMOLED 1,5K (144 Гц, 4500 ніт пік), захищений Gorilla Glass 7i.

Продуктивність: MediaTek Dimensity 6400, 8/128 ГБ пам’яті, HiOS 15 на базі Android 15 з помічником Ella.

Камери: Основна 50 МП, фронтальна 13 МП.

Автономність: Акумулятор 5160 мА·ч зі швидкою зарядкою 45 Вт.

4. OPPO Find N5 (OPPO) — Ультратонкий складаний

OPPO Find N5 демонструє інновації у сегменті складаних пристроїв. У розкладеному стані його товщина становить лише 4,21 мм (у складеному — 8,93 мм).

Екрани: Основний 8,12" LTPO AMOLED 2K та зовнішній 6,62" FHD+, обидва 120 Гц та з підтримкою стілусу.

Конструкція: Титановий шарнір, який на 26% тонший за попередній.

Продуктивність: Snapdragon 8 Elite, 16/512 ГБ пам’яті, ColorOS 15 на базі Android 15.

Камери: Основна 50 МП, 8 МП надширококутна, 50 МП 3× перископічний телеоб’єктив.

Автономність: 5600 мА·ч з провідною (80 Вт) та бездротовою (50 Вт) зарядкою.

5. Samsung Galaxy Fold 7 (Samsung) — Полегшений Fold

Samsung вдосконалив свій складаний флагман. Galaxy Fold 7 має товщину 4,2 мм у розкладеному стані та вагу 215 г, що робить його одним із найлегших у лінійці.