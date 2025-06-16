Компанія Дональда Трампа, Trump Organization, запускає мобільний сервіс "Trump Mobile", що включатиме продаж "золотих" смартфонів T1 Phone за 499 доларів та надання послуг зв’язку. Цей крок позиціонується як новий спосіб залучення консервативних споживачів. Про це пише Reuters.

У рамках проєкту, під керівництвом синів Трампа, у серпні 2025 року надійде у продаж "золотий" смартфон T1 Phone за ціною 499 доларів. Цей преміальний пристрій у золотому кольорі символізує розкіш і статус, характерні для бренду Трампа. Смартфон позиціонується як американський продукт, розроблений і зібраний у США, що підкреслює ідею "America First". Однак, Trump Mobile не займається безпосередньо дизайном чи виробництвом пристрою, а використовує ліцензію на бренд "Trump" для співпраці з сторонніми виробниками.

T1 Phone працює на операційній системі Android і оснащений 6.8-дюймовим сенсорним екраном із частотою оновлення 120 Гц. Золоте покриття корпусу додає естетичної привабливості та асоціюється з преміальним сегментом, хоча деталі щодо матеріалів (чи це суцільне золото, позолота чи лише колір) наразі не уточнюються.

Пристрій сумісний із флагманським тарифним планом "The 47 Plan" від Trump Mobile, який коштує 47,45 доларів на місяць. Ця ціна є символічною відсилкою до 45-го та 47-го президентських термінів Дональда Трампа. Тариф пропонує 5G-послуги через усі три основні американські мережі (Verizon, AT&T, T-Mobile), а також додаткові переваги, такі як телемедичні консультації, цілодобова допомога на дорогах і безкоштовні міжнародні дзвінки до понад 100 країн.

– Trump Mobile – це не просто телефонний сервіс, це рух за повернення Америки на перше місце. Наш золотий T1 Phone – це символ якості, гордості та інновацій, – заявив Дональд Трамп-молодший, виконавчий віцепрезидент Організації Трампа, під час презентації в Trump Tower у Нью-Йорку.

Цей проєкт розширює бізнес-портфель сім’ї Трампа, яка раніше була відома нерухомістю, готелями та гольф-курортами, а останнім часом активно освоює цифрові медіа, криптовалюти та інші ринки. Водночас аналітики, зокрема Паоло Пескаторе з PP Foresight, зазначають, що комерційні деталі співпраці з телекомунікаційними партнерами залишаються нечіткими, що викликає запитання щодо реальної структури проєкту.