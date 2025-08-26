Спека може прискорювати біологічне старіння: що з’ясували вчені

Спека може прискорити біологічне старіння людини на 8-12 додаткових днів. Такого висновку під час дослідження дійшли вчені Гонконгського університету, пише NYT.

Повідомляється, що вчені проаналізували дані про стан здоров’я майже 25 тис. дорослих жителів Тайваню за останні 15 років.

Дослідники дійшли висновку, що два роки впливу теплових хвиль можуть прискорити так зване біологічне старіння людини на 8-12 додаткових днів.

– Ця невелика цифра насправді має значення. Це було спостереження дворічного впливу, але ми знаємо, що спекотні хвилі насправді відбуваються вже протягом десятиліть, – зазначила доцент Гонконгського університету Цуй Го.

Зазначається, що дослідження проводилося в умовах, коли зміни клімату, викликані діяльністю людини, роблять хвилі високих температур більш інтенсивними і тривалими.

Видання засвідчує, що спеку фіксують на західному узбережжі США, в Ірані, а також країнах Європи, Японії та Кореї.

Наприклад, Франція за це літо вдруге пережила спеку, і це викликало загальнонаціональну дискусію про кондиціонування повітря.

Згідно з аналізом World Weather Attribution, 2024 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень. Повідомляється, що кліматичні зміни стали причиною 41 додаткового дня екстремальної спеки по всьому світу.

За словами дослідників, певні групи населення найбільш вразливі до швидкого старіння через спеку.

Наприклад, люди похилого віку, які вже пережили багато спекотних днів, можуть старіти швидше за молодь, яка зазнала такого ж впливу.

Такі фактори, як відсутність кондиціонера в приміщенні або робота на відкритому повітрі в спеку, також можуть спричинити прискорення старіння людини.