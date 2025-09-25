Білий дім наказав «чистити» штати: уряд готується до шатдауну

Адміністрація президента США офіційно доручила федеральним відомствам розпочати підготовку до можливої вимушеної зупинки роботи уряду (шатдауну), якщо Конгрес не встигне ухвалити новий пакет фінансування. Про це повідомляє The Hill із посиланням на внутрішню записку Офісу з питань управління та бюджету.

У документі йдеться, що агентства мають попередити співробітників про потенційне скорочення штату, якщо для них не знайдеться альтернативних джерел фінансування або якщо сфера їхньої діяльності «не відповідає пріоритетам президента».

На відміну від попередніх шатдаунів, коли частину персоналу просто відправляли у відпустку без збереження зарплати до відновлення роботи уряду, цього разу адміністрація наказала переглянути чисельність штатів та фактично скоротити «зайвих» співробітників.

«Відомства мають знову оцінити потребу у працівниках після завершення потенційної паузи та залишити мінімальну кількість персоналу, необхідну для виконання основних функцій», — йдеться у документі.

Експерти зазначають, що таке рішення може вплинути на десятки тисяч держслужбовців, адже вперше йдеться не просто про тимчасову зупинку роботи, а про оптимізацію штату відповідно до нових бюджетних і політичних пріоритетів Білого дому.

Як повідомляло раніше ForUa, Конгрес США схвалив рекордний оборонний бюджет і допомогу Україні