Військова складова гарантій безпеки України майже готова, але вони діятимуть після закінчення війни, - президент Фінляндії

Військова частина майбутніх гарантій безпеки для України практично сформована. Робота над гарантіями триває кілька тижнів – відтоді, як президент США Дональд Трамп зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

"Головна відповідальність лежить на Україні та українській армії. Вона має найбільшу, найбоєздатнішу, найдосвідченішу та найсучаснішу армію у світі на даний момент. По-друге, її підтримуватиме Європа. І по-третє, буде підтримка з боку Сполучених Штатів", – заявив президент Фінляндії Александр Стубб, повідомляє Bloomberg.

Він наголосив, що військова структура вже майже готова, після чого розпочнеться робота над політичною частиною гарантій. Водночас реалізація цих гарантій відбудеться після завершення війни.

Як повідомляло раніше ForUa, Зеленський змінив свою думку про можливість "корейського сценарію" для України.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

стуббвійна в Українігарантії безпекизакінчення війнипідтримка Європиполітичні гарантії
