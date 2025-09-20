Президент України Володимир Зеленський вважає, що «корейський сценарій» завершення війни не підходить для України і його, мовляв, ніхто не розглядає.

Про це він сказав на зустрічі з журналістами, цитують «Суспільне» та УНІАН.

У президента питали, чи обговорюють зараз «корейський сценарій», тобто підписання угоди про припинення вогню, а не повної мирної угоди.

У відповідь Зеленський сказав, що в нас точно інша історія, ніж з Кореєю, а про «корейський сценарій» ідеться лише в контексті гарантій безпеки, які Україна має отримати до завершення війни.

«Потрібні гарантії безпеки раніше. Тільки в цьому сенсі. Ніхто не розглядає модель “корейську”, “фінську” або будь-яку іншу. Тому що у нас те, що у нас. І ніхто не знає, що врешті-решт буде. Але ми знаємо, який перший крок. Ми знаємо, які гарантії безпеки нам важливі. Які гарантії безпеки не дадуть можливості “русским” прийти з новою агресією», — пояснив він.

Раніше в інтерв’ю Le Point Зеленський допускав, що в Україні можливий сценарій Південної Кореї, пригадавши, що після закінчення Корейської війни не було підписано справжнього мирного договору, проте країна змогла досягти процвітання.

У відповідь на те, чи такий сценарій можливий в Україні, Зеленський сказав: «Усе можливо». Однак він наголосив, що загроза для України з боку РФ більша, ніж для Сеула з боку Пхеньяна.