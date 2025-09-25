NASA у 2026 році здійснить першу за пів століття пілотовану місію до Місяця

NASA планує у лютому 2026 року відправити чотирьох астронавтів у десятиденну подорож навколо Місяця в межах місії Artemis II. Це буде перший політ екіпажу за межі низької орбіти Землі з часів «Аполло-17» у 1972 році. Про це інформує BBC.

Метою місії є випробування ракетної системи Space Launch System (SLS) та космічного корабля Orion, що має підготувати ґрунт для майбутньої висадки людини на Місяць. У польоті візьмуть участь астронавти NASA Рід Вайсман, Віктор Гловер і Крістіна Кох, а також представник Канадського космічного агентства Джеремі Хансен.

За словами керівників програми, місія передбачає відправлення корабля на відстань понад 9 тис. км за Місяць, що стане рекордом для пілотованих польотів. Екіпаж не здійснюватиме посадки на поверхню, але перевірить системи Orion у реальних умовах далекого космосу.

Artemis II стане другою місією у межах програми Artemis. У листопаді 2022 року було проведено перший тестовий запуск — безпілотний Orion облетів Місяць і успішно повернувся на Землю, хоча під час входу в атмосферу виникли проблеми з теплозахисним щитом. NASA запевняє, що недоліки вже усунуті.

Місія має стратегічне значення: вона наблизить NASA до висадки людини на Місяць у наступних етапах програми та створення довготривалої присутності людини на його поверхні.