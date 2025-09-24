﻿
Спорт

Федерація боксу України увійшла до складу World Boxing

Федерація боксу України стала членом World Boxing. Про це повідомляє пресслужба організації.

У вівторок, 23 вересня, виконком World Boxing прийняв до складу організації ще 8 членів. Окрім України, до складу організації також доєдналися Словенія, Північна Македонія, Катар, Лівія, Сенегал, Нікарагуа та Кенія. Тепер кількість членів World Boxing становить 125 країн.

ForUA нагадує, World Boxing – міжнародна організація, яка регулює любительський бокс. Вона була створена в 2023 році для того, щоби бокс не втратив статус олімпійського виду спорту після конфлікту МОК з проросійською IBA.

 Автор: Сергій Ваха

