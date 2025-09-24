﻿
Полiтика

Лавров і Рубіо провели переговори: жодна зі сторін поки що не оприлюднила подробиць

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров і держсекретар США Марко Рубіо провели переговори на полях Генасамблеї ООН 24 вересня, пише ВВС з посиланням на росЗМІ.

Видання наголошує, що переговори відбулися після того, як президент США Дональд Трамп напередодні сигналізував про суттєву зміну позиції щодо війни в Україні. Він вважає, що Київ може повністю повернути собі територію, яку росія окупувала.

Перед тим пресс-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Лавров розкаже керівництву США іншу версію ситуації на фронті. Звісно, вона відрізняється від тієї, що розповів Трампа президент Володимир Зеленський.

Жодна зі сторін поки що не оприлюднила подробиць розмови Лаврова і Рубіо.

 

Популярнi статтi