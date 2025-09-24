Зеленський вирішив відкрити експорт зброї, щоб нібито допомогти партнерам

Україна вирішила відкрити експорт зброї, щоб показати партнерам сучасні та надійні системи, які були перевірені в реальних умовах війни, повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Ми вирішили відкрити наш експорт зброї. Це потужні системи, перевірені на реальній війні. Ми хочемо показати нашим партнерам, що вони надійні і сучасні. Нам є, що показати те, що перевірено в реальних умовах”, - сказав Зеленський під час виступу під час загальних дебатів на Генеральній Асамблеї ООН.

За його словами, “багато в світі все ще розслаблені”, однак на цій Генасамблеї є держави, де точиться війна, або де вона закінчилася, або де “намагаються її зупинити, або ж відверто готуються до нової війни”.

“Світ не може робити вигляд, що це їх не торкається - це торкається всіх. Чи буде Росія, завдяки торгівлі з вами і далі могти фінансувати цю війну? Чи повернуться вкрадені діти чи звільнять заручників і військовополонених. Це залежить від вас”, - зауважив президент.