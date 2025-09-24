﻿
Російська влада повідомляє про наслідки атаки по морській базі в Новоросійську

Губернатор Краснодарського краю Росії Вєніамін Кондратьєв заявив удень 24 вересня про «жахливу атаку з боку київського режиму» по Новоросійську – головній базі Чорноморського флоту РФ, на яку була евакуйована частина російських військових кораблів із окупованого Севастополя.

«Атакували центральну частину міста, в районі готелю «Новоросійськ». За попередньою інформацією, відомо про двох загиблих, три особи постраждали. Пошкоджень зазнали п’ять житлових будинків, у тому числі багатоквартирні, а також будівля готелю. Відбиття атаки триває», – написав очільник регіону о 13:35 (час збігається з київським).

За даними телеграм-каналу Shot, для атаки на місто використовувалися щонайменше п`ять безпілотників, а число потерпілих зросло до восьми.

«У місті палають дахи двох багатоквартирних будинків, крім того, спалахнули дві квартири ще за двома адресами. Горить сервіс із прокату самокатів, у підвалі заблоковані троє людей. До них їдуть рятувальники», – йдеться в повідомленні.

Невідомо, чи вогонь у будівлях став результатом влучання дронів, чи це наслідки роботи російської ППО, відзначає видання «Важные истории».

«На деяких кадрах із порту Новоросійська можна побачити, що військові не влучають по морських безпілотниках», – пишуть журналісти.

 Автор: Богдан Моримух

