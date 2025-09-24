﻿
Головне

Бойовим шляхом війна в Україні не закінчиться, - держсекретар США

Бойовим шляхом війна в Україні не закінчиться, - держсекретар США

Війна в Україні не може завершитися виключно на полі бою – її фіналом стане дипломатичне врегулювання, заявив державний секретар США Марко Рубіо під час засідання Ради Безпеки ООН.

«Чим довше триває ця війна, тим більше життів втрачається. Ми бачимо навіть імовірність ескалації. За останні кілька днів зафіксовано рекордну кількість ударів та активне застосування дронів», – наголосив Рубіо.

Він також підкреслив, що Вашингтон готовий посилювати тиск на Москву: «Президент не раз заявляв, що є можливість накласти додаткові санкції на РФ, якщо буде необхідно». За словами держсекретаря, Сполучені Штати підтримують якнайшвидше завершення війни: «Якщо цього не станеться, президент Дональд Трамп буде вживати заходів, щоб надалі ця агресія дорого коштувала».

Як повідомляло раніше ForUa, Ердоган зробив невтішний прогноз щодо України.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ООНвійна в УкраїніРубіозакінчення війни в Українідержсекретар США
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

У Нью-Йорку викрили велику телекомунікаційну мережу, що могла порушити роботу стільникового звʼязку
Свiт 23.09.2025 19:05:19
У Нью-Йорку викрили велику телекомунікаційну мережу, що могла порушити роботу стільникового звʼязку
Читати
16 із 38 російських нафтопереробних заводів зазнали ударів з початку серпня, - FT
Війна 23.09.2025 18:50:25
16 із 38 російських нафтопереробних заводів зазнали ударів з початку серпня, - FT
Читати
Від початку окупації росіянами на ЗАЕС стався десятий блекаут
Надзвичайні події 23.09.2025 18:27:58
Від початку окупації росіянами на ЗАЕС стався десятий блекаут
Читати

Популярнi статтi