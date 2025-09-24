Бойовим шляхом війна в Україні не закінчиться, - держсекретар США

Війна в Україні не може завершитися виключно на полі бою – її фіналом стане дипломатичне врегулювання, заявив державний секретар США Марко Рубіо під час засідання Ради Безпеки ООН.

«Чим довше триває ця війна, тим більше життів втрачається. Ми бачимо навіть імовірність ескалації. За останні кілька днів зафіксовано рекордну кількість ударів та активне застосування дронів», – наголосив Рубіо.

Він також підкреслив, що Вашингтон готовий посилювати тиск на Москву: «Президент не раз заявляв, що є можливість накласти додаткові санкції на РФ, якщо буде необхідно». За словами держсекретаря, Сполучені Штати підтримують якнайшвидше завершення війни: «Якщо цього не станеться, президент Дональд Трамп буде вживати заходів, щоб надалі ця агресія дорого коштувала».

