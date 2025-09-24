Батька Ілона Маска звинувачують у сексуальному насильстві, – NYT

Видання The New York Times опублікувало розслідування, у якому йдеться, що Еррол Маск, батько Ілона Маска, звинувачується в сексуальному насильстві над п’ятьма своїми дітьми та пасербицею щонайменше з 1993 року, повідомляє NYT.

Згідно з розслідуванням, у 1993 році пасербиця Еррола Маска, якій тоді було лише чотири роки, розповіла родичам, що він її торкався. Через десять років вона повідомила, що вітчим нюхає її брудну спідню білизну. Інші члени сім’ї також звинуватили Еррола Маска в абʼюзі щодо двох його доньок та пасинка.

Крім того, у 2023 році родичі та соціальний працівник спробували втрутитися, коли п’ятирічний син Маска розповів, що батько торкався його сідниць.

Поліція Південно-Африканської Республіки відкрила три окремі розслідування. Два з них уже завершено, а результати третього невідомі. Попри це, 79-річного Маска жодного разу не притягали до відповідальності.

Члени родини раніше зверталися до Ілона Маска з проханням втрутитися. У 2010 році один із родичів написав засновнику SpaceX п’ятисторінковий лист, де зазначалося, що «діти щоденно страждають». Мільярдер надав фінансову підтримку своїй колишній мачусі та зведеним сестрам, а також намагався перевезти їх до Каліфорнії. Проте у розслідуваннях у Південній Африці він участі не брав.

Видання припускає, що ці звинувачення вплинули на стосунки батька та сина. Сам Еррол Маск у коментарі для The New York Times назвав ці повідомлення «неправдивими і вкрай безглуздими», стверджуючи, що звинувачення були сфабриковані членами сім’ї, які «підбурювали дітей говорити неправду» задля отримання грошей від Ілона.

Водночас у листі до видання Маск-старший дав пояснення щодо обставин двох випадків, хоча стверджував, що йому відомо лише про одне звинувачення.