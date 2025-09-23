Трамп і Зеленський зустрілися в Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі своїм американським колегою Дональдом Трампом. Переговори відбулися в Нью-Йорку на полях 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Про це йдеться у спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом.

Зеленський наголосив, що Україна має позитивні результати на фронті, але для повного завершення війни потребує підтримки США.

«Країна має непогані новини на полі бою, але ми хочемо покласти кінець війні за вашої допомоги», — сказав президент України.

За словами Зеленського, Україна вже деокупувала 360 кв. км території та взяла в полон близько 1000 російських військових.

У свою чергу Дональд Трамп заявив, що країни НАТО повинні збивати російські літаки, якщо ті вторгнуться в повітряний простір членів Альянсу.

«Ми дуже поважаємо боротьбу, яку веде Україна. Це справді вражає. Російська економіка зараз у жахливому стані. Вона руйнується. Україна робить дуже хорошу роботу, щоб зупинити цю велику армію», — наголосив Трамп.

Президент США нагадав, що росіяни сподівалися завершити вторгнення за три дні, однак цього не сталося.

На запитання про гарантії безпеки для України Трамп відповів, що відповідні обговорення ще плануються.

Водночас американський президент визнав, що війна в Україні завершиться ще не скоро.

На запитання репортерки, чи довіряє він Путіну, Дональд Трамп сказав: «Я повідомлю вам приблизно за місяць».