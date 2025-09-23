Моніка Белуччі вперше висловилася про розрив з Тімом Бертоном

Італійська акторка та модель Моніка Беллуччі вперше прокоментувала розрив стосунків з голлівудським режисером Тімом Бертоном. Пара була разом два роки.

У коментарі італійському Vogue акторка з теплотою відгукнулася про свого колишнього, наголосивши, що режисер завжди займатиме особливе місце в її серці.

За словами Беллуччі, їхні шляхи з Бертоном на певний час зійшлися, але врешті вони зрозуміли, що їм краще рухатися окремо.

– Є дороги, які в певний момент перетинаються в подорожі, що триває вічно. Дороги Тіма і моя перетнулися, щоб пройти частину шляху разом, а потім знову розійтися. Але поки я жива, Тім завжди займатиме особливе місце в моєму серці, – сказала Моніка Беллуччі.

Про розставання Бертона і Беллуччі стало відомо минулого тижня. У спільній заяві ексзакоханих зазначається, що вони розійшлися “з великою повагою і турботою одне про одного”.

Чутки про роман Бертона і Беллуччі з’явилися у 2022 році, однак офіційно вони підтвердили стосунки на Римському кінофестивалі у жовтні 2023 року.