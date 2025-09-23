Трамп назвав Індію та Китай основними спонсорами війни РФ в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що тоталітарний Китай та Індія є головними спонсорами війни, яку продовжує Росія проти України.
Про це він сказав під час виступу на Генеральній асамблеї ООН.
"Індія та Китай — основні джерела фінансування РФ, оскільки продовжують купувати російську нафту і газ. Однак російські енергоресурси купують і країни НАТО — тим самим спонсоруючи війну проти себе", - зазначив американський лідер.
Водночас Трамп вкотре наголосив, що країни НАТО, які закуповують енергоносії у РФ, мають від цього відмовитися.
Як відомо, Україна готується до нового етапу війни, де іноземна підтримка може ослабнути. Таку думку висловило агентство Reuters, посилаючись на власні джерела. У публікації йдеться про те, що Київ дедалі більше покладатиметься на власні сили.
Ці висновки ґрунтуються на кількох ключових моментах:
-
Розчарування в санкціях. Надії на введення США нових жорстких санкцій проти Москви, які могли б завдати серйозного удару по економіці РФ і змусити Кремль сісти за стіл переговорів, не виправдалися. За даними Reuters, переконати Дональда Трампа запровадити такі заходи не вдалося.
-
Зміна пріоритетів. За словами неназваного співрозмовника агентства, український аналітичний центр, який раніше займався вивченням РФ для визначення цілей для санкцій, тепер переорієнтувався. Його аналітика спрямована на допомогу військовим у виборі цілей для атак безпілотників. Це може свідчити про підготовку до ведення бойових дій в умовах зменшення зовнішньої підтримки.
-
Зниження загальної підтримки. Крім невдач із санкціями, Україна може зіткнутися зі скороченням допомоги не тільки від США, але й від деяких європейських союзників.