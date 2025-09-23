Трамп назвав Індію та Китай основними спонсорами війни РФ в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що тоталітарний Китай та Індія є головними спонсорами війни, яку продовжує Росія проти України.

Про це він сказав під час виступу на Генеральній асамблеї ООН.

"Індія та Китай — основні джерела фінансування РФ, оскільки продовжують купувати російську нафту і газ. Однак російські енергоресурси купують і країни НАТО — тим самим спонсоруючи війну проти себе", - зазначив американський лідер.

Водночас Трамп вкотре наголосив, що країни НАТО, які закуповують енергоносії у РФ, мають від цього відмовитися.

Як відомо, Україна готується до нового етапу війни, де іноземна підтримка може ослабнути. Таку думку висловило агентство Reuters, посилаючись на власні джерела. У публікації йдеться про те, що Київ дедалі більше покладатиметься на власні сили.

Ці висновки ґрунтуються на кількох ключових моментах: