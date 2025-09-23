﻿
Китай досягнув, чого хотів: у четвер Польща відкриє прикордонні пункти з Білоруссю

Прикордонні переходи між Польщею та Білоруссю будуть знову відкриті опівночі 25 вересня.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, цитує TVP.

Нагадаємо, у ніч проти 12 вересня Польща повністю закрила кордон із Білоруссю через російсько-білоруські військові навчання «Захід-2025». У Польщі заявили, що кордон відкриють лише тоді, коли «ми будемо впевнені, що безпека поляків повністю гарантована».

За даними Politico, це перекрило торговельний маршрут між Китаєм і ЄС, обсяг якого становить 25 мільярдів євро на рік. Нині на цей коридор припадає 3,7% всієї торгівлі між ЄС та Китаєм, що є важливим для таких гігантів електронної комерції, як Temu та Shein.

Польські фірми також можуть постраждати. Державна компанія PKP Cargo заявила, що з короткими затримками можна впоратися, але попередила, що тривале закриття перенаправить торгівлю на південь, через Казахстан, Каспійське та Чорне моря, а потім до Південної Європи чи Туреччини.

На тлі цього міністр закордонних справ Китаю Ван Ї літав до Варшави для переговорів зі своїм польським колегою Радославом Сікорським.

 Автор: Богдан Моримух

