В Україні знизилася захворюваність на COVID-19

За минулий тиждень зареєстровано 11 883 особи із позитивними результатами тесту на COVID-19, що на 20,4% менше, ніж на тижні з 8 до 14 вересня.

Про це інформує Центр громадського здоров’я на сторінці у Фейсбуці.

"За даними рутинного епіднагляду, отриманими від закладів охорони здоров’я з усіх областей України, крім Луганської, протягом 38-го тижня 2025 року (з 15 до 21 вересня) кількість осіб із позитивними результатами тесту на COVID-19 становила 11 883 людини. Це на 20,4% менше, ніж на попередньому тижні, коли було зареєстровано 14 926 випадків. Також за тиждень було зареєстровано 19 летальних випадків серед осіб із позитивним результатом на SARS-CoV-2", - йдеться в повідомленні.

Як порівнювати з епідситуацією за 2024 рік, то за вісім тижнів 2025 року з 21 липня до 21 вересня, коли фіксувалися найвищі рівні захворюваності на COVID-19, зареєстровано в 1,25 раза менше випадків захворювання, ніж за аналогічний період торік: 65 028 проти 81 048 випадків відповідно.

Водночас в Україні станом на 22.09.2025 року за результатами секвенування позитивних клінічних зразків підтверджено чотири випадки інфікування субваріантом Німбус та 326 — Стратус.

"Нагадуємо, що наразі немає ознак того, що вони спричиняють тяжчий перебіг хвороби, ніж інші субваріанти", - зазначають у відомстві.

У ЦГЗ додають, що вакцинація залишається найефективнішим способом захиститися від будь-якого варіанту COVID-19. В Україні вона безоплатна. Більшості людей, які досі не вакцинувалися від COVID-19, достатньо отримати одне щеплення. Додаткові щеплення (раз на 6–12 місяців) рекомендовані людям із ризиком тяжкого перебігу COVID-19.