РФ у нинішньому вигляді — постійна загроза Європі – очільник Руху опору ССО

Очільник Руху опору Сил спеціальних операцій Збройних Сил України заявив, що Росія в її нинішньому вигляді становить постійну загрозу не лише Україні, а й усій Європі. Тому необхідно докласти всіх зусиль, щоб російська імперія перестала існувати.

Про це він заявив на зустрічі з громадськістю, яка відбулась в рамках Всеукраїнського музичного фестивалю "Червона рута — 2025" у Львові, повідомляє Укрінформ.

Ні ім’я, ні звання очільника Руху опору не розкривається.

“Ми, Сили спеціальних операцій, пишаємось бути частиною такого дійства, як “Червона рута”. У нас багато спільного. Рух опору починається з поклику нашої душі. Слідом за ним вже йдуть дії, в залежності від навичок , можливостей та підготовки. Саме тому для нас важливо бути причетними до тих акцій, які дають можливість спільно з представниками культури достукатись до сердець наших українців. Щоб вони (українці - ред.) починали розуміти власний план дій, якщо завтра, не дай Боже, ворожа навала постукає в їхні домівки.

На тимчасово окупованих територіях цивільні люди, які співпрацюють з Рухом опору, вже виконують задачі. На підконтрольних територіях ми також проводимо активну роботу, аби кожен з вас міг вже сьогодні прийняти рішення - що він буде робити, якщо так складуться обставини і людина опиниться в окупації: він залишиться чи втече? А якщо залишиться, то чи буде він протидіяти ворогу і як? У Руху опору є ціла лінійка різноманітних форм та способів, якими кожен українець може докластись до розбудови та зміцнення нашої держави.

Для нас важливо її (державу - ред.) відстояти. Сучасний Рух опору - це продовження тієї підпільної та партизанської боротьби, яку вели наші пращури. Тут, на Львівщині, збереглося багато спогадів про діяльність Руху опору в часи Другої світової. В дитинстві я виростав на цих історіях героїчного спротиву. Звісно, тоді я й подумати не міг, що колись мені доведеться очолювати Рух опору на території України.

Сьогодні ми дякуємо організаторам за можливість бути залученими до такої вагомої події, як “Червона рута”. Ми віримо, що спільними зусиллями нам вдасться достукатись до свідомості та сердець наших громадян.

Дякуємо за ваше служіння, за вашу роботу, за вашу боротьбу. Впевнений, що разом ми здолаємо цю навалу, відстоїмо нашу незалежність. А у тих діток, хто сьогодні співає зі сцени “Червоної рути”, буде можливість спокійно жити та співати вже на українській мирній землі”, - заявив очільник Руху опору.

Він вручив директору фестивалю Мирославу Мельнику урочисту подяку. Відповідаючи на питання із зали, керівник українського підпілля зазначив: “Ми не маємо права стомлюватись. Ні ті, хто в тилу, ні ті, хто безпосередньо на фронті. Якщо в якийсь момент відчуємо втому і зупинимось в нашій боротьбі, то втратимо себе, втратимо можливість бути українцями у себе вдома. Попри те, що я зараз не воюю безпосередньо в окопі, я розумію, наскільки це складно. Однак права на втому у нас немає”.

За словами очільника Руху опору, існування Росії в нинішньому вигляді несе екзистенційну загрозу не лише для України, а й для інших країн на континенті. “Поки Російська Федерація існує в нинішньому вигляді, ми не будемо мати спокою. Ми маємо зробити все, щоб Росія перестала існувати як імперія. Це може бути республіка або якась Московія, але це утворення має змінитись. Не тільки українці, а й європейці мають чітко розуміти, що лише знищення Росії як імперії може дати шанс на мирне існування та розвиток наших держав”, - наголосив він.

Спікер подякував всім учасникам Руху опору та закликав громадян долучатись до діяльності і брати участь в знищенні ворога та всього ворожого. Зробити це можна заповнивши анкету на сайті.