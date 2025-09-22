Фіктивне укриття на мільйони: директорка закладу освіти на Київщині розтратила бюджетні кошти

Київська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно директорки одного з навчальних закладів регіону. За даними слідства, вона підписала документи на постачання фіктивного укриття цивільного захисту, що призвело до розтрати понад 5 млн грн із місцевого бюджету.

Деталі справи

За даними слідства, навчальний заклад уклав договір із підрядною організацією на встановлення найпростішого укриття. Проте виявилося, що конструкція не відповідала державним будівельним нормам та не пройшла необхідних випробувань. Попри це, директорка підписала акти виконаних робіт, після чого з місцевого бюджету було перераховано понад 5 млн грн.

Експертизи підтвердили, що конструкція не має необхідних захисних властивостей, а надані підрядником висновки ґрунтувалися лише на теоретичних розрахунках.

Подальші дії та важливість справи

Окрім кримінального провадження, прокуратура подала цивільний позов з вимогою повернути 5 млн грн до бюджету громади.

Розслідування справи проводили детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області за оперативного супроводу співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.

Цей випадок вкотре підкреслює, що корупція і недбалість у сфері цивільного захисту несуть пряму загрозу життю та безпеці людей. Використання державних коштів на фіктивні укриття не лише шкодить фінансам громади, але й залишає громадян без реального захисту під час війни.

