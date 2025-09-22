﻿
Війна

Польща витратила майже $10 млн на знищення чотирьох російських дронів «Гербер» - у 245 разів більше за їхню вартість

Польща витратила майже $10 млн на знищення чотирьох російських дронів «Гербер» - у 245 разів більше за їхню вартість

Знищення чотирьох російських розвідувальних дронів «Гербер» на кордоні з Білоруссю обійшлося Польщі та її союзникам у $9,8 млн. Це майже у 245 разів більше за орієнтовну вартість самих безпілотників, яка становить близько $10 тис. за одиницю. Про це повідомляє видання Defense Express.

За інформацією Defense Express, для перехоплення БПЛА, які порушили повітряний простір Польщі, були задіяні винищувачі, що супроводжувалися патрульними літаками НАТО. Для знищення цілей, імовірно, використовувалися ракети AIM-9 Sidewinder. При цьому, вартість однієї такої ракети оцінюється приблизно у $400 тис., а для гарантованого ураження однієї цілі може знадобитися кілька боєприпасів.

Експерти Defense Express зауважують, що така значна різниця між вартістю боєкомплекту та знищених цілей є серйозною проблемою. Для країн європейського сегмента НАТО залишається актуальним питання відсутності інтегрованих дешевих ракет, які могли б ефективно боротися з масовими атаками дронів з меншими витратами. Розробка та впровадження таких рішень є ключовим викликом для Альянсу.

Нагадаймо, раніше ми писали, що український ОПК став магнітом для світових оборонних інвестицій.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

НАТОПольщавійнаБПЛАракетидронивитрати на війну
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Українська порноакторка Josephine Jackson залишила країну, де можуть кинути до буцегарні за голе фото в телефоні
Суспiльство 21.09.2025 18:18:39
Українська порноакторка Josephine Jackson залишила країну, де можуть кинути до буцегарні за голе фото в телефоні
Читати
Британська спецслужба навчить парламентарів протидіяти шпигунам з РФ і Китаю
Свiт 21.09.2025 17:19:14
Британська спецслужба навчить парламентарів протидіяти шпигунам з РФ і Китаю
Читати
Трамп вимагає від талібів повернення авіабази "Баграм"
Свiт 21.09.2025 16:05:40
Трамп вимагає від талібів повернення авіабази "Баграм"
Читати

Популярнi статтi