Польща витратила майже $10 млн на знищення чотирьох російських дронів «Гербер» - у 245 разів більше за їхню вартість

Знищення чотирьох російських розвідувальних дронів «Гербер» на кордоні з Білоруссю обійшлося Польщі та її союзникам у $9,8 млн. Це майже у 245 разів більше за орієнтовну вартість самих безпілотників, яка становить близько $10 тис. за одиницю. Про це повідомляє видання Defense Express.

За інформацією Defense Express, для перехоплення БПЛА, які порушили повітряний простір Польщі, були задіяні винищувачі, що супроводжувалися патрульними літаками НАТО. Для знищення цілей, імовірно, використовувалися ракети AIM-9 Sidewinder. При цьому, вартість однієї такої ракети оцінюється приблизно у $400 тис., а для гарантованого ураження однієї цілі може знадобитися кілька боєприпасів.

Експерти Defense Express зауважують, що така значна різниця між вартістю боєкомплекту та знищених цілей є серйозною проблемою. Для країн європейського сегмента НАТО залишається актуальним питання відсутності інтегрованих дешевих ракет, які могли б ефективно боротися з масовими атаками дронів з меншими витратами. Розробка та впровадження таких рішень є ключовим викликом для Альянсу.

