Затримки і скасування рейсів: масштабна кібератака позначилася на роботі аеропортів по всій Європі

Постачальник послуг автоматичних систем реєстрації та посадки в аеропортах Європи зазнав масштабної кібератаки. Внаслідок цього рейси в низці аеропортів затримають або скасують.

Про це пише Reuters.

Наразі відомо, що кібератака вплинула на роботу аеропортів у Лондоні, Брюсселі та Берліні. За даними берлінського аеропорту, атака вивела з ладу автоматизовані системи, через що нині можливо проводити реєстрацію та посадку лише вручну.

«Це має значний вплив на розклад польотів і, на жаль, призведе до затримок та скасування рейсів», — йдеться у заяві.

Тим часом у лондонському Гітроу також попередили про затримки, спричинені «технічною проблемою» у стороннього постачальника. В аеропорті Берліна ж запевнили, що працюють над «швидким розв'язанням» «технічної проблеми у постачальника системи, що працює по всій Європі», яка спричинила довший час очікування на реєстрацію.

Пасажирам, рейс яких запланований на суботу, порадили підтвердити свою подорож в авіакомпаній, перш ніж вирушати до аеропорту.