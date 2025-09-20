У США пропала українка, яка готувала духів до кінця світу

У липні у США зникла 38-річна українка Ганна Коврижних — її автомобіль та фургон знайшли покинутими біля дороги. Відтоді вона не виходила на зв’язок.

Про це свідчить інформація в системі NAMUS, яка збирає дані про зниклих безвісти у США, а також офіс шерифа округу Сан-Дієго, якого цитує NBC San Diego.

Так, відомо, що 7 травня мати Коврижних отримала її GPS-координати з місцевості Потреро в Каліфорнії. Також жінка написала лист, у якому «фактично містилася інструкція передати її особисте майно матері».

12 липня автомобіль зниклої та її кемпінговий трейлер знайшли покинутими на вулиці Potrero Park Drive. Незадовго до того, як перестати виходити на зв’язок, жінка публікувала у соцмережах відео з підписом: «Я хочу, щоб усі пам’ятали мене саме так».

У шерифа кажуть, що про зникнення Ганни повідомив її друг. Члени родини заявили, що востаннє чули про неї 5 липня — тоді вона в межах поїздки країною була проїздом в окрузі Сан-Дієго.

Детективи шерифа припускають, що, можливо, жінка перетнула кордон між США та Мексикою. Водночас невідомо, чи її зникнення пов’язано з криміналом, чи вона зникла добровільно.

Прикмети жінки: зріст — 165 см, вага — 45 кг, світле волосся та блакитні очі. Можливо, вона носить перуку та має кілька татуювань на руках.

Організація San Diego County Crime Stoppers, яка спільно з правоохоронцями розслідує злочини, оголосила винагороду у 1000 доларів за інформацію про Коврижних.

Правоохоронці також зазначають, що Коврижних може використовувати псевдонім Angel Volnaya. За цим ім’ям вдалося знайти її TikTok-акаунт. У ньому вона називає себе «провидицею» та «езотериком», а також згадує про свою книгу під назвою «Обнулення: Свідчення Бога як вхід у паралельний світ».

В анотації цієї книги на Amazon вказано, що Angel Volnaya народилася в Україні в 1987 році, а у 2022 році, мовляв, передбачила російське повномасштабне вторгнення в Україну за десять днів до того, як воно почалося.

«З дитинства вона вивчала теологію, теорію квантової фізики та очищення тіла. Volnaya також працювала з картами Таро, практиками реінкарнації та цілительством Рейкі. Вона вважає себе пророчицею, яка готує духів до кінця світу», — йдеться в описі.