SpaceX запустила у космос ще 24 супутники Starlink

Американська компанія SpaceX у п’ятницю, 19 вересня, запустила у космос ще 24 інтернет-супутники Starlink, повідомляє Space.com.

Запуск ракети-носія Falcon 9 із 24-ма супутниками на борту відбувся о 19.31 за київським часом з космодрому у штаті Каліфорнія.

Перший ступінь повернувся на Землю вже за 8,5 хвилин, здійснивши посадку на безпілотному судні компанії у Тихому океані.

Верхня частина Falcon 9 продовжувала виводити 24 супутники Starlink на низьку навколоземну орбіту. Космічний апарат буде розгорнутий там трохи більше ніж через 62 хвилини після запуску, якщо все піде за планом.

Сьогоднішня місія була вже 118-м запуском Falcon 9 у 2025 році - понад 70% з них були місіями Starlink.

Нині у мережі Starlink вже налічується майже 8 400 активних супутників, що є найбільшим сузір'ям космічних апаратів.

Як повідомляв ForUA, американська компанія SpaceX 13 вересня здійснила 300-й запуск інтернет-супутників Starlink, відправивши у космос ще 24 апарати.