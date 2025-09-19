Трамп швидко зрозумів, що закінчити війну в Україні складніше, ніж очікувалося, – Келлог

«Трамп розлючений. Він думав, що його особисті стосунки з Путіним дадуть результати. Натомість Путін водив його за ніс. За зачиненими дверима президент Трамп набагато зліший, ніж на публіці», — генерал Келлог.

Ще цитати Кита Келлога в інтерв'ю The Telegraph: