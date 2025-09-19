﻿
Полiтика

Трамп швидко зрозумів, що закінчити війну в Україні складніше, ніж очікувалося, – Келлог

«Трамп розлючений. Він думав, що його особисті стосунки з Путіним дадуть результати. Натомість Путін водив його за ніс. За зачиненими дверима президент Трамп набагато зліший, ніж на публіці», — генерал Келлог.

Ще цитати Кита Келлога в інтерв'ю The Telegraph:

  • «Путін – агент КДБ. Він ніколи не переставав бути ним. Він вдає, що не говорить англійською, хоча насправді говорить. І ми вже не раз ловили його на цьому»
  • «Путін маніпулятор. Протистояти йому можна тільки силою, владою та ще раз силою»
  • «Путін хоче відновити Російську імперію. Дай йому дюйм, і він схопить милю»
  • «У 1938 році Гітлер сказав, що йому потрібні тільки Судети. Потім Рейнська область, потім Польща, і ми вплуталися у Другу світову війну. Історія не повторюється, але вона, безумовно, римується. Саме це відбувається тут, в Україні. Ми маємо зупинити Путіна зараз»
  • «Покарання для Путіна має визначати Гаага. Я вірю у справедливий судовий розгляд. Але, щиро кажучи, я не чекаю, що до цього дійде. Розчаровує, що багато країн спускають Путіну все з рук»
  • «Коли північнокорейці сказали Трампу, що вони ядерна держава, той відповів: «Я теж. У мене також є червона кнопка. Вона більша за вашу і працює краще». Путін – реаліст. І якщо ви підвищите ставки, він здасться» — про те, чому слід протистояти агресивним заявам Путіна, а не уникати їх
  • «Це має статися після відходу Путіна. Поки Росія не повернеться до ліги добрих націй, вона залишається ізгоєм» — про можливе покращення відносин між США та Росією
  • «Трамп швидко зрозумів, що закінчити війну в Україні складніше, ніж очікувалося. Українці готові до угоди, а Путін – ні»
  • «Путіна вводять в оману. Він думає, що виграє цю війну, але це не так. Трамп просто дає йому свободу дій і час сісти за стіл переговорів, але карти, як і раніше, у нас в руках».
  • «Трамп не торгує українською землею. Ніхто інший крім України не має права це вирішувати. Але давайте будемо реалістами: Донецьк окуповано на 65%. Луганськ – на 98%. Потрібно прийняти реальність. Де-факто не означає де-юре»
  • «Без припинення вогню досягти світу дуже складно. Проблема в тому, що Путін думає, що перемагає, тому поки що не погоджується на світ»
  • «Трамп віддає перевагу спочатку мирним переговорам. Я хотів би спочатку припинити стрілянину, тому що, як тільки вона припиниться, її буде складно відновити»
  • «Це приголомшує. Росію не турбують людські життя. Громадськість також. Ось що жахливо. Це країна, яка втратила 68 000 убитими в Сталінграді і не моргнула оком».
  • «Європейські лідери тепер бачать у Росії екзистенційну загрозу, тоді як раніше вони залежали від її газу. Країни НАТО витрачають більше на оборону.
  • «Не думаю, що Америка повністю виведе війська, але краще, щоб Європа твердо стояла на ногах. На даний момент Європа практично самодостатня у підтримці військових зусиль України завдяки згуртованості, якої ми раніше не бачили».
  • «Це боротьба добра зі злом. Путін – зло. Якщо Україна виявиться сильною, то я зможу бути спокійним, знаючи, що боровся за праву справу».
 Автор: Сергій Ваха

