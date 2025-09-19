﻿
Свiт

Кая Каллас про порушення повітряного простору Естонії літаками РФ

Російський диктатор Володимир Путін випробовує рішучість Заходу, порушуючи повітряний простір країн Євросоюзу.

Про це заявила віцепрезидент Єврокомісії Кая Каллас, коментуючи заліт трьох російських МіГ-31 до Естонії.

– Сьогоднішнє порушення повітряного простору Естонії російськими військовими літаками — вкрай небезпечна провокація, – стверджує Кая Каллас.

Віцепрезидент Єврокомісії наголосила, що це вже третє подібне порушення повітряного простору ЄС за останні дні, що ще більше загострює напруженість у регіоні.

Вона підтвердила, що Євросоюз повністю солідарний з Естонією. Кая Каллас розповіла, що перебуває в тісному контакті з урядом Естонії.

Віцепрезидентка наголосила, що ЄС продовжить підтримувати країни-члени у зміцненні оборонної спроможності завдяки європейським ресурсам.

На її думку, кремлівський диктатор Володимир Путін випробовує рішучість Заходу, однак не можна показувати слабкість.

Порушення повітряного простору Естонії трьома винищувачами РФ

У п’ятницю, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії.

Як розповів міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, над Фінською затокою три літаки РФ без дозволу увійшли у повітряний простір Естонії та залишалися там загалом 12 хвилин.

За словами глави МЗС Естонії, Росія вже чотири рази порушила повітряний простір країни цього року, що є неприйнятним. На його думку, цей випадок є особливо зухвалим.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ЄвросоюзЄврокомісіяЕстоніяКая Калласагресія рф
