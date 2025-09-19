Сили оборони затопили трубу, якою окупанти намагалися пройти до Куп’янська, – ОК Північ

На Куп’янському напрямку окупанти намагалися просунутися, використовуючи газогін біля Радьківки та Голубівки. Сили оборони зірвали ці плани, завдавши ураження й затопивши трубу.

Про це повідомляє оперативне командування “Північ” Сухопутних військ Збройних сил України.

За даними оперативними даними українських військових, росіяни намагалися накопичувати сили в районі Радьківки та Голубівки, використовуючи магістральний газогін для логістики.

Сили оборони завдали вогневого ураження та затопили ділянку труби, ускладнивши перекидання сил і забезпечення ворога.

Спроби переправитися через річку Оскіл на човнах припиняються українською артилерією, мінометним вогнем та FPV-дронами.

На напрямку діють дрібні групи піхоти, часто в цивільному одязі — це чергове свідоме порушення законів війни з боку РФ.

Захисники проводять контрдиверсійні заходи, блокують і знищують ворога в лісах, дачних масивах та на околицях міста.

— Полонені підтверджують відсутність у рашистів чіткого бойового порядку в рашистів, — йдеться в повідомленні.

Тож, попри пропагандистські зведення та кольорові карти, які поширює армія Росії, реальна ситуація інша: території, що у російських джерелах позначені як “контрольовані”, фактично залишаються зоною боїв і операцій українських штурмових груп.

ForUA нагадує, що інформація про те, що російські війська нібито дісталися до центру Куп’янська, виявилася неправдою.