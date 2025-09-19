Адмінарешт не застосовуватиметься до чоловіків, які самостійно виховують дітей до 12 років

Кабінет міністрів України підтримав зміни, які посилюють захист одиноких батьків і гарантують рівні права жінок і чоловіків у вихованні дітей, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

“Якщо раніше адміністративний арешт не застосовувався лише до жінок із дітьми до 12 років, то тепер така гарантія поширюється і на чоловіків, які самостійно виховують дітей. Це стосується випадків, коли батько не перебуває у шлюбі й виховує дитину через смерть матері або її оголошено зниклою безвісти”, - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що для татів, які самі виховують дітей до року, також передбачено пом’якшену відповідальність за адміністративні правопорушення.

“Це рішення покликане захистити дітей від стресу та будь-яких загроз їхньому психічному здоров’ю — держава робить усе можливе, щоб кожна дитина почувалася у безпеці”, - додали у відомстві.