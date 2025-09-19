В Естонії вважають зухвалим вторгнення трьох російських МіГ-31

Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного Російської Федерації в Естонії, щоб висловити йому протест і передати ноту щодо порушення повітряного простору Естонії, яке сталося 19 вересня.

Про це повідомило МЗС Естонії на своєму сайті.

Вторгнення відбулося над Фінською затокою, де три винищувачі МІГ-31 Російської Федерації без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії і залишалися там загалом 12 хвилин.

"Росія вже чотири рази порушила повітряний простір Естонії цього року, що саме по собі є неприйнятним. Але сьогоднішнє вторгнення, в якому три винищувачі вторглися в наш повітряний простір, є безпрецедентно зухвалим", – заявив міністр закордонних справ Маргус Тсахкна.

"Все більш масштабні випробування кордонів і зростаюча агресивність Росії повинні зустріти швидке посилення політичного та економічного тиску", – додав він.

Раніше повідомляли, що в Естонії цього тижня стартували позапланові навчання Сил оборони, спрямовані на відпрацювання дій у разі порушень повітряного кордону.

17 вересня міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро сказав, що країна наразі не має підстав для закриття кордону з Росією.

Нещодавно сейм Латвії проголосував за повне закриття кордонів країни з Росією та Білоруссю під час військових навчань "Запад". Також закрила кордон із Білоруссю Польща.