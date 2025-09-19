ЄС пришвидшить відмову від російського газу

Європейська комісія розглядає можливість відмови від російського зрідженого природного газу на рік раніше від запланованого терміну - до початку 2027 року.

ЄС розглядає можливість включити положення про дострокове згортання імпорту російського ЗПГ до нового санкційного пакета проти РФ, це значно раніше, ніж передбачений планом RePowerEU кінець 2027, повідомляє Bloomberg.



Кілька днів тому президент США Дональд Трамп закликав ЄС зробити більше для обмеження торгівлі енергоносіями з РФ.



Світовий ринок газу почне переходити до профіциту у другій половині наступного року, що зменшить ризик того, що поступова відмова від російського газу може чинити тиск на європейські поставки та призвести до стрибків цін.



Це буде ключовим фактором для ЄС у визначенні нової дати поступової відмови від ЗПГ.

Нагадаємо, Україні терміново потрібно докупити газ.

Фото: росзмі.