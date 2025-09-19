США допоможуть забезпечити мир після війни в Україні

США допоможуть забезпечити мир після завершення війни Росії проти України.

"Після завершення війни ми допоможемо забезпечити мир. І я думаю, що в кінцевому підсумку це станеться", - сказав президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News.



Трамп визнав, що допомога у припиненні війни в Україні виявилася складнішою, ніж він очікував, і що він дуже розчарований у Путіні.



"Я думав, що найлегше буде вирішити конфлікт між Росією і Україною, завдяки моїм стосункам з президентом Путіним. Тому я розчарований", – сказав Трамп.



Він сказав, що відносини між Путіним і президентом Володимиром Зеленським жахливі: "Виявилося, що це найскладніше. Стосунки між президентом Путіним і президентом Зеленським жахливі. Я маю на увазі, що це багато в чому залежить від стосунків. Вони дійсно не люблять один одного... Вони ненавидять один одного. Побачимо, що буде далі. Я думаю, ми знайдемо рішення".



Трамп все ще вірить у вирішення конфлікту і що одним із способів досягти цього є припинення Європи купувати російську нафту: "Зрештою, якщо ціни на нафту впадуть або якщо Росія не продаватиме нафту, у них не буде іншого вибору, як домовитися, а країни Європейського Союзу або НАТО... коли вони купують нафту в Росії, це не найкраще, що може бути".

Нагадаємо, Трамп переклав відповідальність за завершення війни в Україні на Європу.

Фото: ОП.