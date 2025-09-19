Дезертирство під ключ: офіцер організував втечу солдатів за $7 тисяч

Правоохоронці затримали у Дніпрі колишнього командира військової частини, який організував схему незаконного переправлення військовослужбовців. Вартість «послуги» становила від 5 до 7 тисяч доларів США, повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, екскомандир організовував «звільнення» військових із частин, курував їхню подальшу втечу та забезпечував прикриття у разі перевірок. Схему викрили під час спроби вивезення двох солдатів із навчального центру. Організатора та спільників затримали «на гарячому» під час отримання частини грошей.

Підозрюваним інкримінують пособництво дезертирству та перешкоджання роботі ЗСУ. За даними ОГП, експолковник раніше вже був фігурантом справи про фіктивну службу депутатки облради, після чого його понизили у званні.

Наразі триває перевірка щодо можливих інших епізодів та причетності до схеми інших офіцерів.

Як повідомляло раніше ForUa, загалом в Україні відкрито понад 200 тисяч справ про СЗЧ і дезертирство.