Кільце загрози стискається: на українців очікують ще частіші тривоги

Росія продовжує нарощувати інфраструктуру для ударів по Україні: на кордоні з’явився ще один пусковий майданчик для дронів-камікадзе "Шахед". OSINT-аналітик Бреді Афріка повідомив, що новий об’єкт розташований лише за 35 км від україно-російського державного кордону. На супутникових знімках, оприлюднених експертом, видно складські приміщення та стартові рейки, з яких відбуваються запуски безпілотників.

Експерти зазначають, що наближення майданчиків до України дозволяє російським військовим скорочувати час підльоту дронів до цілей і робить удари ще більш непередбачуваними. Це створює додаткове навантаження на систему української протиповітряної оборони, адже час на виявлення та знищення цілей суттєво скорочується.

У березні 2025 року стало відомо, що Росія ввела в експлуатацію ще три нові майданчики для пуску "Шахедів" у районі Приморсько-Ахтарська, доповнивши сім уже існуючих. За даними західних розвідок, це дозволило ворогу збільшити інтенсивність атак, особливо по енергетичній інфраструктурі України взимку.

Британська розвідка раніше попереджала, що Росія може й надалі розширювати мережу пускових майданчиків, готуючись до більш масштабних ударів по тилових районах України. Фахівці не виключають, що такі об’єкти можуть з’явитися і на інших ділянках прикордонних територій РФ.

Українські військові закликають громадян бути готовими до збільшення кількості повітряних тривог та атак, а місцеву владу – посилювати заходи безпеки та інформування населення.

Як повідомляло раніше ForUa, мета України застосовувати щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу.