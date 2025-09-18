Технологічне процвітання: США та Британія підписали угоду, що вона передбачає

Під час державного візиту Дональда Трампа до Сполученого Королівства Британія та США підписали так звану “угоду про технологічне процвітання”, пише ВВС, Time та сайт уряду Великої Британії.

Угода окреслює спільні зусилля у таких напрямках:

штучний інтелект (ШІ): розробка спільних дослідницьких програм, створення наукових наборів даних, розвиток AI для біотехнологій, медицини та енергетики, а також безпечна інфраструктура і підготовка фахівців.

цивільна ядерна енергетика: спільна робота над передовими ядерними реакторами та паливом, розвиток термоядерної енергетики, спрощення ліцензування та забезпечення незалежності від російського палива.

квантові технології: створення спільного бенчмаркінгу, прискорення розробки алгоритмів, впровадження у сфері оборони, охорони здоров’я та фінансів, стандартизація та обмін фахівцями.

Інші галузі: розвиток 6G, захищені телекомунікації, кібербезпека, позиціювання та навігація, а також залучення приватного капіталу для комерціалізації технологій.

Меморандум також передбачає створення робочої групи на рівні міністрів протягом шести місяців після набрання чинності документа для координації реалізації програм та щорічну оцінку прогресу.

Стармер зазначив, що це в історії Британії наймасштабніша подібна угода і вона забезпечить “мільярдні потоки в обидва боки через Атлантичний океан” та інвестиції у Британію, що справлять відчутний вплив на життя людей. Зокрема, відомо, що загальні американські інвестиції у Велику Британію складуть 150 мільярдів фунтів стерлінгів, водночас Британія інвестує в США до 100 млрд.

Зазначається, що внаслідок американських інвестицій буде створено понад 7600 нових робочих місць по всій Британії. Зокрема в рамках угоди планується побудувати 12 нових вдосконалених ядерних реакторів.

ForUA нагадує, що 17 вересня президент США Дональд Трамп прибув до Великої Британії з безпрецедентним другим державним візитом.