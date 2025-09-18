Приватні російськомовні школи в Естонії позбавлять державного фінансування

Міністерка освіти Естонії Крістіна Каллас заявила, що держава має намір фінансувати лише ті приватні школи, у яких навчання відбувається естонською мовою.

Про це повідомляє ERR.

Каллас дала зрозуміти, що цей крок є відповіддю на обіцянки деяких виборчих спілок відкрити приватні російськомовні школи. За її словами, вона вже ініціювала зміни до закону про приватні школи.

«Це прибере нинішню абсурдну ситуацію, коли муніципальна школа не отримує фінансування за навчання російською, а приватна школа отримує», — зауважила міністерка.

Вона наголосила, що в Рійгікогу немає більшости за будь-яку пропозицію про повернення до російськомовного навчання. Каллас додала, що переважно російськомовні міста Нарва та Кохтла-Ярве «досить добре» впоралися з переходом на естонську мову в освіті.

Нагадаємо, у серпні 2023 року в Естонії збільшили штрафи для шкіл з учителями, які не володіють естонською мовою. Грошові стягнення досягли майже 10 тисяч євро.

А напередодні навчального року 2024/2025 Міністерство освіти Естонії оголосило, що всі учні першого класу почнуть навчатися естонською мовою, назвавши це «історичним моментом». Крім того, на естонську перейшли групи дитячих садків.

Щоб здійснити перехід на естонськомовну освіту, держава виділила 221 мільйон євро й додала ще 28,6 мільйона євро зовнішнього фінансування. Закінчити реформу планують до 2030 року.