Понад 700 тисяч російських військових перебувають на фронті, - Путін

На лінії бойового зіткнення у так званій зоні спецоперації в Україні перебувають понад 700 тисяч російських військовослужбовців, заявив ватажок рашистів Владімір Путін під час зустрічі з лідерами фракцій політичних партій у Держдумі.

Влітку 2024 року Путін заявляв, що на території України воює майже 700 тисяч російських військовослужбовців. Таку заяву Путін зробив під час зустрічі з учасниками освітнього проєкту для російських військових, які воювали в Україні.

Перед цим Путін називав чисельність контингенту російської армії в Україні у грудні 2023 року. Тоді, за його словами на війні було задіяно 617 тисяч військових. Також він заявляв, що протяжність лінії зіткнення становила 2 тисячі кілометрів.