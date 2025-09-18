Світовий борг досяг $250 трильйонів

Загальний світовий борг сягнув 251 трлн. доларів.

Глобальний борг стабілізувався, проте залишається на високому рівні, оскільки скорочення кредитування приватного сектора компенсувало зростання запозичень держав, повідомляє МВФ.



Загальний борг минулого року практично не змінився і становив трохи більше 235% світового ВВП, згідно з останнім оновленням Глобальної бази даних боргів МВФ.



Приватний борг знизився до менш ніж 143% ВВП, що є найнижчим рівнем з 2015 року, завдяки скороченню заборгованості домогосподарств і мінімальним змінам у боргу нефінансових компаній. Водночас державний борг зріс майже до 93%.

У доларовому вираженні загальний борг трохи збільшився до 251 трлн. доларів, при цьому державний борг зріс до 99,2 трлн. доларів, а приватний знизився до 151,8 трлн. доларів.



Середні показники по світу приховують значні відмінності між країнами і групами доходів. США і Китай продовжують відігравати ключову роль у формуванні динаміки глобального боргу, проте рівень боргів і дефіциту в багатьох країнах залишається високим за історичними стандартами як у розвинених економіках, так і в економіках, що розвиваються.

У США державний борг торік зріс до 121% ВВП (з 119%), а в Китаї - до 88% (з 82%). За винятком США, державний борг у розвинених країнах знизився більш ніж на 2,5 пункта до 110% ВВП. Зростання в деяких великих економіках, таких як Франція і Велика Британія, було компенсовано зниженням у Японії та невеликих економіках, наприклад, у Греції та Португалії.

За винятком Китаю, державний борг у країнах, що розвиваються, в середньому знизився до менш як 56%.

Фото: Wikimedia Commons.