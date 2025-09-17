Нацбанк: Монети по 10 копійок поступово вилучатимуть з обігу

Національний банк України ухвалив рішення про поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок із 1 жовтня 2025 року. Про це повідомила пресслужба НБУ.

"Ці розмінні монети залишаються платіжним засобом. Торговельні мережі, підприємства сфери послуг та банки України і далі прийматимуть їх для виконання розрахунків та платіжних операцій. Громадянам не потрібно спеціально їх здавати чи обмінювати", - йдеться у повідомленні.

Як пояснили в пресслужбі, з 1 жовтня 2025 року банки не видаватимуть із кас такі монети за всіма видами готівкових операцій, а НБУ не карбуватиме монет номіналом 10 коп. та припинить підкріплення ними кас банків.

Зазначається, що з огляду на значну частку монет номіналом 10 коп. в обігу та зниження попиту на них, рішення про їх поступове вилучення скоротить витрати держави та учасників готівкового обігу на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких монет.

За даними НБУ, наразі в готівковому обігу перебувають близько 5,5 млрд шт. розмінних монет - 1,4 млрд шт. монет номіналом 50 коп. та 4,1 млрд шт. монет номіналом 10 коп. (це 27,4% від загальної кількості монет в обігу).

У Нацбанку додали, що з 1 жовтня 2025 року пропонується застосовувати правила заокруглення загальних сум у чеку, якщо в магазині чи на підприємстві сфери послуг не буде монет по 10 коп.

Сума, що закінчується від 1 до 24 коп., заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 00 коп.

Відповідно, сума, що закінчується від 25 до 49 коп., заокруглюється в бік збільшення до 50 коп.

Аналогічним чином заокруглюють суми з 51-74 коп. та з 75-99 коп.

Під час безготівкових розрахунків заокруглення не здійснюватиметься, зауважили в Нацбанку.

Відповідні норми містить постанова правління Національного банку від 8 вересня 2025 року №115.

Як повідомляв ForUA, у 2025 році готівковий обіг потребує карбування 20 млн нових монет номіналом 50 коп.Тож якщо на розмінні монети номіналом 50 коп. зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі, то 10 коп. припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках.