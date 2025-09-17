У Китаї на авіашоу зіткнулися дві летючі автівки

У китайському місті Чанчунь, провінція Цзілінь, під час репетиції авіашоу зіткнулися два летючі автомобілі.

Інцидент стався вдень і завершився пожежею та травмуванням одного з пілотів, пише CNN.

Летючі автомобілі – це електричні апарати вертикального зльоту і посадки (eVTOL), розроблені компанією Xpeng Aeroht, дочірньою структурою китайського автовиробника Xpeng.

Під час виконання фігур у щільному строю один з апаратів врізався в інший, після чого машина з пошкодженим корпусом впала на землю й зайнялася.

У відео, які поширилися в соцмережах і в китайських державних медіа, видно стовпи диму та прибуття пожежників і карет швидкої допомоги.

Представники Xpeng Aeroht пояснили, що аварія сталася через “недостатній інтервал між апаратами”. У компанії підтвердили, що один із літальних апаратів загорівся після приземлення, але запевнили, що жертв немає.

– Усі люди на місці події в безпеці, місцева влада провела аварійні заходи в організованому порядку, – заявили в Xpeng Aeroht.

За даними співробітника компанії, який говорив на умовах анонімності, під час репетиції виконувалися “складні трюки”, і саме тоді відбулося зіткнення. Один пілот отримав легкі поранення. Розпочато офіційне розслідування інциденту.