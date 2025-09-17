Став відомий перелік лікарень, де можна безоплатно встановити штучний кришталик

Міністерство охорони здоров’я України затвердило перелік майже зі 100 медичних закладів, де пацієнти з катарактою можуть безоплатно отримати послуги зі встановлення штучного кришталика та стаціонарну офтальмологічну допомогу — у межах Програми медичних гарантій.

Нині послуги надають у 94 закладах охорони здоров’я у 22 областях України та місті Києві. Йдеться про лікарні, які мають контракт із Національною службою здоров’я України (НСЗУ) за відповідним пакетом. Їхній перелік ви можете переглянути тут.

Лікування гарантує повний комплекс медичної допомоги: від консультації до оперативного втручання (включно із безоплатним імплантом).

Довідково: Імплантація штучного кришталика — це хірургічне втручання, під час якого уражений катарактою природний кришталик ока замінюють на спеціальний штучний імплант. Операцію зазвичай проводять у тих випадках, коли катаракта значно погіршує зір та суттєво впливає на якість життя пацієнта.

Що входить до гарантованого пакету послуг?

консультація лікаря-офтальмолога;

передопераційна діагностика;

операція з видалення катаракти;

імплантація штучного кришталика (включно з імплантом);

післяопераційне спостереження.

Як скористатися послугою?

Щоби скористатися послугою з безоплатної операції з видалення катаракти та імплантації кришталика, пацієнту необхідно звернутися до свого сімейного лікаря та отримати електронне направлення до лікаря-офтальмолога. По тому — треба обрати медичний заклад із затвердженого переліку. На основі направлення від сімейного лікаря ви зможете отримати там усю необхідну допомогу.

Загальна вартість послуги — від 28 441 гривні, залежно від медичних коефіцієнтів. Проте — наголошуємо — пацієнт не має оплачувати жодного з етапів лікування! Усі витрати медичному закладу компенсує НСЗУ.

У разі порушень або вимагання коштів за послугу, яка повинна бути безоплатною, просимо звертатися до контакт-центру Національної служби здоров’я України (16-77) або інформувати Міністерство охорони здоров’я (0 800 505 201).