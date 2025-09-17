﻿
Суспiльство

Населення України може скоротитися до 15 мільйонів

Населення України може скоротитися до 15 мільйонів

За прогнозами демографів, населення України може скоротитися до 25 мільйонів до 2050 року, а до 2100 року — аж до 15 мільйонів. Це означає, що демографічна криза набирає обертів.

Згідно з інформацією, у першому півріччі 2025 року в Україні народилося 86 795 немовлят, тоді як померло 249 002 людини. Це показує, що на одного новонародженого припадає троє померлих.

Стратегія демографічного розвитку

Уряд усвідомлює серйозність проблеми. У вересні 2024 року Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію демографічного розвитку України до 2040 року. Цей документ містить два сценарії розвитку подій:

  • Бездіяльність. Якщо не вживати жодних заходів, населення країни може зменшитися з 31,1 мільйона у 2024 році до 28,9 мільйона до 2040 року.

  • Активні заходи. Якщо впроваджувати програми підтримки народжуваності, то до 2040 року населення України може зрости до 33,9 мільйона громадян.

Як повідомляло раніше ForUa, за два з половиною роки населення України скоротилося щонайменше на 10 мільйонів.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

населеннядемографічна кризанароджуваність
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Масова чистка: відразу 57 прокурорів звільнені з роботи
Головне 17.09.2025 11:33:49
Масова чистка: відразу 57 прокурорів звільнені з роботи
Читати
Юне подружжя зрадників коригувало ворожі удари по Києвщині
Надзвичайні події 17.09.2025 11:13:21
Юне подружжя зрадників коригувало ворожі удари по Києвщині
Читати
Візит Навроцького до Берліна затьмарили старі рахунки війни
Свiт 17.09.2025 10:56:43
Візит Навроцького до Берліна затьмарили старі рахунки війни
Читати

Популярнi статтi