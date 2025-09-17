Населення України може скоротитися до 15 мільйонів

За прогнозами демографів, населення України може скоротитися до 25 мільйонів до 2050 року, а до 2100 року — аж до 15 мільйонів. Це означає, що демографічна криза набирає обертів.
Згідно з інформацією, у першому півріччі 2025 року в Україні народилося 86 795 немовлят, тоді як померло 249 002 людини. Це показує, що на одного новонародженого припадає троє померлих.
Стратегія демографічного розвитку
Уряд усвідомлює серйозність проблеми. У вересні 2024 року Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію демографічного розвитку України до 2040 року. Цей документ містить два сценарії розвитку подій:
-
Бездіяльність. Якщо не вживати жодних заходів, населення країни може зменшитися з 31,1 мільйона у 2024 році до 28,9 мільйона до 2040 року.
-
Активні заходи. Якщо впроваджувати програми підтримки народжуваності, то до 2040 року населення України може зрости до 33,9 мільйона громадян.
Як повідомляло раніше ForUa, за два з половиною роки населення України скоротилося щонайменше на 10 мільйонів.Автор: Галина Роюк