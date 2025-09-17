Українським пенсіонерам готують перерахунок пенсій у 2026 році: що відомо

У березні 2026 року в Україні відбудеться традиційна масштабна індексація пенсій. Згідно з проєктом Державного бюджету на 2026 рік, на пенсійне забезпечення закладається 1,27 трильйона гривень, що на 123,4 мільярда більше, ніж минулого року.

Що буде з індексацією?

Перерахунок стосуватиметься лише "голих" пенсій, без врахування надбавок та доплат. Розмір підвищення визначить Кабінет Міністрів пізніше, встановивши відповідний коефіцієнт.

Зазвичай цей коефіцієнт розраховується як сума 50% від інфляції за минулий рік та 50% від середнього зростання зарплат за три роки. Однак в умовах воєнного стану уряд може встановити дещо менший показник.

Варто зазначити, що у 2025 році індексація становила 11,5%. Через прогнозоване уповільнення інфляції, коефіцієнт у 2026 році може бути нижчим.

Мінімальна пенсія зросте

Крім індексації, у 2026 році заплановано підвищення мінімальної пенсії. Її розмір зросте на 234 грн — з 2361 грн до 2595 грн.

Кого не торкнеться індексація?

Індексація відбувається відповідно до Закону “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, тому підвищення не стосуватиметься таких категорій:

Спеціальні пенсії: “чорнобильці”, військові пенсіонери, судді, прокурори та інші категорії, які отримують пенсії за окремими законами.

"Нові" пенсії: індексація спрямована на осучаснення старих виплат, тому пенсіонерів, які вийшли на пенсію за останні кілька років, це підвищення не торкнеться.

Що щодо працюючих пенсіонерів?

Індексація для працюючих пенсіонерів проводиться окремо, зазвичай з 1 квітня. Вона також не стосується "нових" пенсій. Працюючі пенсіонери мають право на перерахунок виплат раз на два роки. Однак важливо пам'ятати, що такий перерахунок може не лише збільшити, а й зменшити розмір пенсії.

Індексація пенсій є важливим механізмом для захисту громадян від інфляції, але її розмір та порядок застосування залежить від багатьох факторів, включно з економічною ситуацією в країні.

