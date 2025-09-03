Пенсії в Україні зростуть: кому додадуть 2 тисячі гривень

Український уряд планує переглянути розмір пенсій у 2026 році. Кабінет міністрів пропонує підвищити максимальну пенсію більш ніж на 2 тис. грн, а мінімальну — на 203 грн.

Згідно з проєктом Бюджетної декларації на наступні три роки, передбачається підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (що відповідає мінімальній пенсії за віком) з нинішніх 2,36 тис. грн до 2,56 тис. грн у 2026 році.

Найбільше зростання виплат очікує тих, хто отримує максимальну пенсію, яка за законом обмежена 10 прожитковими мінімумами. Таким чином, найбільша пенсія разом з можливими доплатами може зрости з 23,61 тис. грн до понад 25,6 тис. грн.

Майбутні зміни та індексація

Проєкт Бюджетної декларації також встановлює прогнозні розміри прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб на наступні роки:

2027 рік — 2,7 тис. грн;

2028 рік — 2,8 тис. грн.

Окрім того, уряд обіцяє забезпечити щорічну індексацію пенсій з 1 березня. Планується також пенсійна реформа, яка може закласти основи для введення другого рівня пенсійної системи.

Важливо зазначити, що пропозиції уряду є рекомендацією, і остаточне рішення про підвищення пенсій має ухвалити Верховна Рада, розглядаючи законопроєкт про державний бюджет на наступний рік.

Реальний стан справ

Хоча прожитковий мінімум для пенсіонерів, за фактичними розрахунками, мав би становити щонайменше 7 тис. грн, що перевищує розмір середньої пенсії, більшість українських пенсіонерів живуть за межею бідності.

Наразі середня пенсія за віком в Україні становить 6,1 тис. грн. Розподіл виплат є таким:

до 3 тис. грн отримують 3,7% пенсіонерів;

від 3 до 4 тис. грн — 32%;

до 5 тис. грн — 20,5%;

від 5 до 10 тис. грн — 29%;

понад 10 тис. грн — 14,8%.

Найвищі пенсії в Україні отримують судді, чиє довічне грошове забезпечення в середньому сягає 109 тис. грн. Прірва між пенсіями: на 4 тис. суддів витрачається на місяць на пенсії 440 млн грн і така сама сума витрачається на 120 тис. пенсіонерів педагогів та медиків