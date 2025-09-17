Зустріч Зеленського зі своєю фракцією: 10 депутатів залишилися за дверима

У Києві сталася незвична ситуація під час зустрічі президента Володимира Зеленського із фракцією "Слуга народу". 10 депутатів запізнилися всього на 5 хвилин, і їх не пустили на обговорення. Про інцидент повідомив нардеп від “Євросолідарності” Олексій Гончаренко у Telegram. Він зазначив, що зустріч Зеленського з фракцією відбулася напередодні, але, за словами Гончаренка, зустріч “була ні про що”, а найцікавіше стало саме запізнення депутатів.
"А їх не пускали, позабирали телефони, думали чи пустити, потім віддали телефони і врешті таки не пустили. Така атмосфера. Метою зустрічі було повернути голоси в Раді, які потрібні щоб проводити закони. Але після цього виглядає так, що вже точно є мінус 10 голосів", — написав Гончаренко.
За його словами, депутати запізнилися з поважних причин, намагалися швидко дістатися до зустрічі, але не були допущені навіть після пояснень.
Інцидент може мати політичні наслідки, адже головна мета зустрічі — збір голосів фракції для ухвалення законів. Через інцидент, як вважає нардеп, президент отримав на 10 голосів менше, ніж планувалося.
Автор: Тетяна Андрійко