Зустріч Зеленського зі своєю фракцією: 10 депутатів залишилися за дверима

У Києві сталася незвична ситуація під час зустрічі президента Володимира Зеленського із фракцією "Слуга народу". 10 депутатів запізнилися всього на 5 хвилин, і їх не пустили на обговорення. Про інцидент повідомив нардеп від “Євросолідарності” Олексій Гончаренко у Telegram. Він зазначив, що зустріч Зеленського з фракцією відбулася напередодні, але, за словами Гончаренка, зустріч “була ні про що”, а найцікавіше стало саме запізнення депутатів.

"А їх не пускали, позабирали телефони, думали чи пустити, потім віддали телефони і врешті таки не пустили. Така атмосфера. Метою зустрічі було повернути голоси в Раді, які потрібні щоб проводити закони. Але після цього виглядає так, що вже точно є мінус 10 голосів", — написав Гончаренко.

За його словами, депутати запізнилися з поважних причин, намагалися швидко дістатися до зустрічі, але не були допущені навіть після пояснень.

Інцидент може мати політичні наслідки, адже головна мета зустрічі — збір голосів фракції для ухвалення законів. Через інцидент, як вважає нардеп, президент отримав на 10 голосів менше, ніж планувалося.

Як повідомляло раніше ForUa, Зеленський провів зустріч із фракцією "Слуга народу".

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

