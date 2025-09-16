Поки РФ не відчуватиме втрат економічних, вона буде уникати реальної дипломатії та закінчення війни, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський після сьогоднішніх ворожих ударів закликав партнерів, передусім США, країни Європи та «Групи семи», посилити санкційний тиск на Росію. Про це глава держави заявив у Телеграмі.

«Типова доба для Росії, яка, на жаль, уникає дійсно сильного тиску світу у відповідь на затягування війни. Ніч – серія жорстоких ударів реактивною артилерією та авіабомбами по Запоріжжю. По звичайних будинках і міській інфраструктурі. Кількість поранених, на жаль, протягом дня збільшилась. Є загиблі. Ранок – повторний удар російськими дронами по цивільному логістичному центру в Київській області. Жодного військового сенсу. Цілеспрямований російський удар по українському підприємництву», - йдеться у дописі.

Зеленський нагадав, що вдень росіяни здійснили удар по центру Харкова, по будівлях університету.

«Національний фармацевтичний університет для Росії – просто мішень. Тривають і постійні удари російськими керованими авіабомбами по громадах Сумщини, Харківщини, Донеччини. Б’ють FPV-дронами в Запорізькій області. Постійні артобстріли Херсона», - зазначив президент.

Він зауважив, що єдина причина, чому Росія може собі все це дозволяти – «їй не боляче».

«Поки Росія не відчуватиме своїх дійсно сильних втрат, і передусім втрат економічних, вона буде уникати реальної дипломатії та закінчення війни. Важливо, щоб світ реагував на кожен удар. Важливо, щоб Європа, Сполучені Штати, країни «сімки» та «двадцятки» не дарували Росії час – час на війну. Сильні санкції потрібні. Сильні тарифи на російську торгівлю потрібні. Сильний захист життя потрібен», - підсумував глава держави.

Як повідомляв ForUA, вночі ворог атакував Запоріжжя із РСЗВ "Торнадо-С". Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, СТО, автомайстерні, виробничі приміщення. Відомо про 20 постраждалих, одна людина від поранень померла.