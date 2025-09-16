Понад 10 тисяч колишній в'язнів мобілізували до Сил оборони, - ЗМІ

До лав Сил оборони мобілізували понад 10 тисяч людей, що сиділи у в’язницях. Вони отримали умовно-дострокове звільнення з-за ґрат.

Про це Мін’юст повідомив на запит видання NV.

У відповіді зазначили, що засуджених можуть умовно-достроково звільнити для проходження військової служби за контрактом під час проведення мобілізації та/або дії воєнного стану.

Водночас звільнити від відбування покарання для мобілізації можуть не всіх засуджених.

Зокрема, з-за ґрат до Сил оборони не можуть потрапити ті, кого засудили за вчинення умисного вбивства двох або більше осіб (або за вбивство з особливою жорстокістю чи поєднане з сексуальним насильством), та ті, кого засудили за особливо тяжкі корупційні кримінальні правопорушення.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію засуджених 17 травня 2024 року. Документ пропонує надавати можливість залучатися до військової служби тим, кому присудили обмеження або позбавлення волі за нетяжкими статтями.

Водночас у Міністерстві оборони уточнювали, що на мобілізацію засуджених впливатиме не тільки склад їхнього злочину та бажання, а й висновок військово-лікарської комісії, рішення суду про умовно-дострокове звільнення та готовність командира прийняти людину на службу у свій підрозділ.

У Мін’юсті зазначили, що ключову роль у цьому процесі відіграють адміністрації пенітенціарних закладів, які забезпечують організацію медичних оглядів, супровід засуджених на ВЛК та підготовку документів для суду.