Дослідники Єльського університету ідентифікували щонайменше 210 закладів у РФ та на окупованих територіях, куди росіяни незаконно вивозять українських дітей на «перевиховання».

Про це йдеться у звіті Лабораторії гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоровʼя (Yale HRL).

За їхніми даними, фактична кількість закладів, куди росіяни незаконно вивезли українських дітей, ймовірно, є більшою, оскільки Yale HRL все ще здійснює розслідування щодо низки місць.

Виявлені 210 закладів з «перевиховання» діють від початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. Однак наразі не встановлено, скільки саме українських дітей перебувають у цих закладах.

Дослідники зазначили, що серед таких локацій — кадетські школи, військові бази, медичні заклади, релігійні місця, середні школи, університети, готелі, центри підтримки сім’ї та дитячі будинки, а найчастіше — табори й санаторії.

У щонайменше 130 таких закладів вживали заходів із «перевиховання». Вони включають проросійські культурні, патріотичні або військові програми.

Українських дітей там змушують співати російський гімн, відвідувати проросійські заходи та лекції з історії й геополітики. Усе навчання відбувається російською мовою.

У дослідженні окремо наводять 39 закладів, у яких депортованих дітей змушували проходити мілітаризовані програми, які, зокрема, включали військовий вишкіл.

Хоча деякі з цих організацій стверджують, що їхні програми розроблені для дітей віком від 14 років, у Єльському університеті зазначають, що такі навчання, схоже, проходять діти віком від 8 до 17 років.

У межах цих програм їх змушують розвивати навички вогневої та морської підготовки, брати участь у змаганнях зі стрільби та киданні гранат, а також проходити навчання з тактичної медицини й керування дронами.

Зокрема, одного разу дослідники задокументували, як діти з Донеччини проходили «повітряно-десантну підготовку» на військовій базі. Їх доставляли туди літаком, який належить Управлінню майном глави рф.

У Єльському університеті наголосили: російський уряд безпосередньо управляє більш ніж половиною місць, зафіксованих у звіті. Так, щонайменше 106 таких локацій керуються російськими федеральними або місцевими органами влади.