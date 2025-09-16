Купівля квартири без сюрпризів: Кабмін розгляне нові правила для рієлторів

Петиція до Кабінету Міністрів України, яка пропонує заборонити рієлторам стягувати комісію без прямого звернення клієнта, набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів. Тепер уряд має 10 робочих днів, щоб розглянути пропозиції.

Головні ініціативи петиції

Автори петиції вимагають законодавчо врегулювати діяльність рієлторів, щоб захистити громадян від недобросовісних посередників. Основні вимоги, викладені у зверненні, включають:

Обов'язкову реєстрацію: Усі рієлтори повинні бути зареєстровані як фізичні особи-підприємці (ФОП) або юридичні особи. Це має забезпечити прозорість їхньої діяльності.

Вимоги до кваліфікації та сертифікації: Пропонується запровадити мінімальні стандарти кваліфікації для рієлторів, що підтверджуються відповідними сертифікатами. Це допоможе підвищити якість послуг.

Письмові договори: Обов'язкове укладання письмових договорів із клієнтами стане гарантією для обох сторін і чітко визначить умови співпраці.

Заборона комісії без звернення: Це ключовий пункт петиції. Заборона стягувати плату за послуги без прямого звернення громадянина має покласти край ситуаціям, коли рієлтори вимагають комісію за інформацію про об'єкт, який вони навіть не представляють.

Адміністративна відповідальність: За порушення цих норм пропонується запровадити адміністративну відповідальність, щоб забезпечити виконання закону.

Що далі?

Згідно з процедурою, після того як петиція набрала необхідну кількість голосів, уряд має 10 робочих днів на її розгляд. У разі позитивного рішення, Кабмін може ініціювати розробку відповідного законопроєкту, який, у разі ухвалення Верховною Радою, має суттєво змінити правила на ринку нерухомості.